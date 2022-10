Fiorentina-Inter, Italiano furioso: "Fallo di Dzeko su Milenkovic"

FIRENZE - "Non so neanche che dire, nel senso che penso all'ennesimo dubbio su gol subito, c'è mezzo fallo a favore nostro. E' a dieci secondi dalla fine e noi perdiamo, ed il dispiacere è enorme: era un premio per i ragazzi. Siamo dispiaciuti e rammaricati, perdiamo una partita che secondo me non meritavamo: andiamo avanti". Lo ha dichiarato Vincenzo Italiano a Sky dopo la partita tra Fiorentina e Inter. Il tecnico viola si è soffermato sull'episodio che ha portato al quarto gol dei nerazzurri: "Contrasto Milenkovic-Dzeko? Quello è fallo. Nikola prende posizione, gli tira anche la maglia Dzeko e non l'avevo neanche visto. Non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, però ne prendiamo atto e andiamo avanti".