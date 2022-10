Italiano riparte dalla Conference: Vlahovic e l'Inter da dimenticare

FIRENZE - Match decisivo per il cammino in Conference per la Fiorentina che al Franchi attende il Basaksehir. Lo sa il tecnico Vincezno Italiano che avverte, visto anche il duro ko dell'andata: "Dobbiamo cercare di vincere questa partita e mettere in difficoltà gli avversari. E’ una gara tosta, con una squadra tosta che gioca bene". Una squadra che vuole ripartire dopo l'ultimo ko di campionato contro l'Inter, pesa ancora l'assenza di Nico Gonzalez: "Non è a disposizione per domani. Ancora non è al 100%, ha accusato questo dolore che non lo fa stare bene. Non penso ad altro che ascoltare i miei ragazzi e sentire le loro sensazioni. Al momento non si sente in grado di scendere in campo. Mondiale? Nessuno e metto la mano sul fuoco può pensare di non giocare con il proprio club e lo penso anche di Nico. E' un ragazzo genuino che vuole stare al 100% e nella sua mente ancora non lo è, va rispettato". Attenzione alta dunque per Italiano che avverte i suoi: "Saremo messi alla prova, quella di scardinare una difesa che lavora bene e che in Conference ha subito ancora zero gol".