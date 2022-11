Fiorentina: Italiano tra Milan, Mondiali e il regalo per Commisso

FIRENZE - Ultimo appuntamento prima della sosta per i Mondiali con la Fiorentina impegnata nel delicatissimo match contro il Milan. Parla alla vigilia del match il tecnico della Viola, Vincenzo Italiano che avverte i suoi: "Del Milan temo tutto. E' un gruppo, una squadra che ha fatto grandissime cose, sono i campioni d'Italia e in casa si esprimono in maniera spettacolare. La sfida l'abbbiamo preparata la partita con la giusta attenzione, domani è un bell'esame per noi, soprattutto per il fatto che poi ci sarà il rompete le righe. Dobbiamo cercare di concludere bene, andare lì, fare la prestazione, avere la coscienza a posto, cercare di uscire a testa alta e fare punti. Sono contento dei progressi della squadra perché è stato un periodo complicato, abbiamo reagito bene con carattere sia in campionato che in Conference. Domani contro il Milan serve lo spirito giusto". Obiettivo sesto successo consecutivo tra Serie A e Conference League, per Italiano che vuole fare un regalo anticipato di Natale al patron Commisso, tornato dopo tre mesi negli Usa: "Prima di partire ha salutato tutti, siamo contenti di avergli regalato queste cinque vittorie, penso che sia tornato negli Stati Uniti contento".