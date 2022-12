Fiorentina, 9-0 nell'amichevole con l'Always Ready: tripletta Ikoné

FIRENZE - Buon test per la Fiorentina, che al Franchi ha affrontato i boliviani dell'Always Ready, attualemte in tournée in Europa: l'amichevole si è conclusa con il punteggio di 9-0. Cinque le reti viola nella prima frazione, con una tripletta di Ikoné, reti di Bianco e Saponara. Nella ripresa, le altre quattro marcature con Biraghi, Mandragora, Benassi e Kouamé.