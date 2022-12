Fiorentina, altra vittoria: battuto 2-1 il Bastia

FURIANI (Francia) - Allo Stadio Armand Cesari di Furiani la Fiorentina batte il Bastia (formazione che milita nella Ligue 2 francese) per 2-1 nella sua quinta amichevole nel mese di dicembre. Per i Viola un'altra vittoria in questa sosta Mondiali dopo quelle ottenute contro Arezzo, Always Ready, Borussia Dortmund e Rapid Bucarest.

Bastia-Fiorentina 1-2: la partita

Dopo aver chiuso i primi 45' sullo 0-0 la partita si sblocca nella ripresa, al 60' i viola vanno a segno: cross di Benassi dalla destra per il colpo di testa di Igor che trova la risposta del portiere del Bastia con Jovic ribadisce in rete da posizione ravvicinata. La rete però verrà assegnata ad Igor. Il raddoppio non tarda arrivare, infatti 4 minuti dopo ecco il 2-0 firmato Barak: azione personale di Bianco sulla destra, palla in mezzo per Benassi bravo a fare il velo con l’ex Verona che di mancino non sbaglia. All'82' a Jovic viene negato il gol del 3-0 per posisizione irregolare ed il Bastia va a segno con Santelli all'85' per riaprire la partita ma i ragazzi di Italiano non si fanno sorprendere nel finale.