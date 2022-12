Fantacalcio Fiorentina, Castrovilli convocato per il test col Lugano

FIRENZE - Gaetano Castrovilli a otto mesi dall'infortunio in campionato, è stato inserito nella lista delle convocazioni in vista della gara amichevole della Fiorentina con il Lugano. Castrovilli già da un mese si allena con i compagni, e domani potrebbe anche riassaporare il campo, magari per uno spezzone di gara. Sarà previsto anche l'impiego di giocatori impiegati meno nella gara contro il Monaco, come Milenkovic e Jovic. Non convocato Amrabat, che deve ancora rientrare dopo il Mondiale, Nico Gonzalez e Sottil, alle prese con il lavoro personalizzato, oltre a Zurkowski. Ritornano invece Ikoné, Maleh e Venuti.