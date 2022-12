La Fiorentina travolge 6-1 il Lugano. Ritorno in campo con gol per Castrovilli

FIRENZE - Ultimo test prima della ripartenza in campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Franchi i viola hanno battuto 6-1 il Lugano. Dal 1' Gollini tra i pali con Milenkovic e Igor a formare la coppia di centrali difensivi. Dodo e Terzic completano la linea arretrata. Al via il giovane Amatucci (classe 2004) con Duncan a comporre la mediana a due. Jovic unica punta supportata dietro da Ikone, Barak e Saponara. Assenti Bianco, Zurkowski (leggera lombalgia) e Amrabat (tornerà l'1 gennaio). Al 9' sblocca il match Duncan dal limite dell'area con un sinistro imprendibile per Saipi. Passano tre minuti ed ecco il raddoppio viola firmato da Ikone che deve solo appoggiare in rete il suggerimento perfetto di Amatucci. Il Lugano accorcia le distanze al 20' in contropiede sfruttando un liscio di Milenkovic a centrocampo. Per Amoura è troppo facile battere Gollini su assist di Bottani. Gli svizzeri rimangono in dieci al 33' per il rosso al centrocampista Macek, prodotto del vivaio della Juventus, reo di aver steso Dodo da dietro con un brutto. Nella ripresa grande protagonista Barak autore di una doppietta su punizione e con un tap-in vincente dopo un colpo di testa respinto di Osigwe. Milenkovic cala il pokerissimo viola con una conclusione di destro. C'è spazio per Kouame e Distefano, entrato al posto di Jovic. Ritorno in campo con gol per Castrovilli dopo il lungo stop: il dieci viola entra per gli ultimi quindici minuti finali al posto di Amatucci (grande personalità per il classe 2004) e segna nel finale con un pallonetto al portiere.