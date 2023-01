Fiorentina, Italiano sulle condizioni di Mandragora e Amrabat

"Ricominciamo con le gare che contano e che fanno la differenza. Abbiamo voluto fare tante amichevoli per rimanere in ritmo. Volevamo essere pronti per ricominciare come avevamo concluso, ovvero in crescita e con prestazioni di livello. Dobbiamo subito rientrare in clima partita. Abbiamo lavorato bene anche se questa sosta è stata anomala. Abbiamo avuto pochi problemi e amichevoli di qualità. Domani vediamo che test sarà specie a livello mentale: dobbiamo farci trovare pronti". Inizia così la conferenza stampa del tecnico viola alla vigilia della ripresa della Serie A. Poi sul Monza: "Il coefficiente di difficoltà è enorme, interpreta un certo tipo di calcio nell'uno-contro-uno che mette tutti in difficoltà. Hanno cambiato marcia, si stanno esprimendo bene. Sono una squadra pericolosa, soprattutto perché l'allenatore è entrato nelle loro teste, propongono il loro gioco credendoci. L'unico chiodo battuto coi ragazzi è sull'aspetto mentale: siamo fermi da tanto nelle partite ufficiali, mi preme che si cerchi di attivare subito l'interruttore capendo che domani non è più un'amichevole".