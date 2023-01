Fiorentina-Sampdoria, Italiano: "Non esistono partite semplici". E su Gonzalez...

"Domani ci teniamo a passare il turno, a fare la prestazione e a mettere minuti nelle gambe di chi è in ritardo di condizione. Ma non esistono partite semplici, io non mi fido di niente e di nessuno". Così Vincenzo Italiano alla vigilia dell'ottavo di Coppa Italia fra Fiorentina e Sampdoria . " Gollini si è aggregato al gruppo da poco, è a disposizione insieme a Cerofolini , mentre non ci sarà Terracciano per quella ferita rimediata sabato - ha aggiunto Italiano -. Vedremo poi le scelte come saranno. Davanti torneremo ad avere Jovic che ha smaltito la botta mentre non avremo a disposizione Cabral per un problema muscolare".

Italiano: "Nico Gonzalez? Sono solo voci"

In merito alle voci di mercato che vorrebbero il Leicester su Nico Gonzalez, Italiano ha detto: "Nico Gonzalez in questo momento non può essere utilizzato dall'inizio ma a gara in corso per non perderlo. Tutti hanno visto quanto riesce a determinare, che rapporto ha fra minuti e gol, non vediamo l'ora che entri in condizione". "In questa Fiorentina c'è del valore, come per Amrabat anche per Nico Gonzalez sono solo voci - ha aggiunto il tecnico viola -. Oggi ho visto Nico con grande voglia di tornare in condizione, e non ho mai aperto altri discorsi con lui".