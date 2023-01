Roma-Fiorentina, Italiano sull'espulsione di Dodo: "Rovinata una partita spettacolare"

ROMA - "In parità numerica poteva esserci un altro tipo di gara, si è rovinata una partita spettacolare". Così il tecnico delle Fiorentina Vincenzo Italiano commenta l'espulsione di Dodo che ha costretto i suoi a giocare in dieci per gran parte della sfida contro la Roma. "Proveremo a non commettere più questi errori. Devo solo fare i complimenti ai ragazzi, non si può giocare in inferiorità contro questa squadra e in questo stadio". Il rosso (doppio giallo) estratto all'indirizzo del terzino brasiliano al 24' ha complicato il piano garo dei toscani costretti poi ad arrendersi di fronte alla doppietta di Paulo Dybala.