Fiorentina-Torino, Italiano senza Castrovilli. “Mercato? Non vediamo l'ora si chiuda”

FIRENZE - Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Gaetano Castrovilli per la sfida in programma sabato alle 20.45 al Franchi tra Fiorentina e Torino . Il centrocampista si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado al polpaccio destro . Non c'è pace, dunque, per il numero 10 viola, rientrato da poco dopo i nove mesi di stop per un gravissimo infortunio al ginocchio. Tornando alla gara contro i granata, i viola cercano il riscatto dopo il ko contro la Roma. Il tecnico dei toscani ha presentato così la gara nella conferenza stampa della vigilia: "Contro il Torino cercheremo con tutte le nostre forze e le nostre qualità di ottenere i tre punti provando a guadagnare qualche posizione in classifica. Nel secondo step del campionato cercheremo di guadagnare quei punti che non siamo riusciti a fare nella prima parte, di andare più forte del girone di andata e di migliorare tutto quello che c'è da migliorare, soprattutto la fase realizzata che ci ha penalizzato, vogliamo guadagnare terreno rispetto a chi ci sta davanti".

Fiorentina, la parole di Italiano sul Torino

"Contro i granata sono sempre gare insidiose - continua Italiano -, il loro allenatore in questa categoria è un fattore, giocano bene, propongono un calcio aggressivo, quindi sarà una partita dove saremo chiamati a un grande sacrificio dal punto di vista fisico, servirà grande attenzione. L'abbiamo preparata come facciamo sempre, conosciamo i pregi e i difetti del Torino, cercheremo di fare quello che abbiamo sempre fatto, soprattutto in casa, provando anche a farci trascinare dal nostro pubblico e a ottenere i tre punti. Se qualche tifoso è deluso e amareggiato spetta a noi riportarlo dalla nostra parte, innalzando la qualità delle nostre prestazioni, anche a livello individuale, di sicuro cercheremo di dare sempre del nostro meglio". Il tecnico della Fiorentina deve fare i conti anche con gli infortuni di Cabral e Sottil. Si dovrebbe dunque vedere in campo un Nico Gonzalez, anche se Italiano a tal proposito spiega: "Può fare la punta, ha le caratteristiche per farlo, in questo momento però il primo pensiero è permettergli di crescere di condizione. Non ha ancora la forma per partire dall'inizio, è da gara in corso, vediamo nelle prossime settimane, però la punta la puoò fare, ha grande velocità, grande stacco di testa, ne siamo convinti tutti. Lui sa che può dare tantissimo da esterno ma all'occorrenza può giocare davanti".