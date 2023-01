Fiorentina, Italiano: “I fischi dei tifosi fanno male, invertiremo il trend”

"Rimpianti? Il primo tempo. Potevamo essere più veloci e dovevamo aggredire di più. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio. Di solito nel primo tempo giochiamo sempre con grande ritmo, oggi non ci siamo riusciti. Il gol è un problema. Non è questione di come ci si arriva, è questione di trovare una giocata come ha fatto Miranchuk. Non riusciamo a essere precisi. Dobbiamo lavorare e cercare di essere più efficaci. Abbiamo concesso poco all'avversario, ma loro sono stati più bravi a concretizzare le occasioni. Putroppo paghiamo caro un errore che ci è costato i tre punti". Lo ha dichiarato Vincenzo Italiano a Sky Sport dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro il Torino.