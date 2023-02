Fiorentina, Amrabat si scusa e viene convocato

FIRENZE - Sofiane Amrabat torna a disposizione di Italiano: il centrocampista marocchino si è presentato nell'albergo del ritiro della Fiorentina ed ha chiesto scusa ai compagni e alla società per le vicende di mercato con il Barcellona e per il suo comportamento di ieri, chiarendosi anche con l'allenatore viola. Scuse accettate da tutti con conseguente convocazione per il match di Coppa Italia contro il Torino. Il Barcellona aveva presentato un'offerta di 4 milioni per il prestito oneroso più 36 per il diritto di riscatto: la società viola ha però rifiutato l'offerta, causando il maloontento del centrocampista marocchino.