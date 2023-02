Fiorentina, Italiano: "Felice per la semifinale. Amrabat? Non era sereno"

FIRENZE - Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato al termine della sfida fra Fiorentina e Torino valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi due minuti. Ho ritrovato la Fiorentina dei giocatori importanti, passiamo il turno e siamo felici. Traiamo vantaggio dal recupero di certi giocatori e si è visto nella qualità messa in campo. Sono felice per il gol di Jovic, credo che stia crescendo e così può lavorare meglio".