Fiorentina, Italiano e le scelte in Conference: ecco la lista Uefa

La Fiorentina, dopo essersi guadagnata l'accesso alla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, torna a pensare alla Conference League dove ha chiuso il girone seconda con 13 punti. La squadra di Italiano affronterà il Braga ai playoff disputando l'andata in Portogallo dopo il big match di Serie A contro la Juventus all'Allianz Stadium. Nel mercato invernale sono andati via Maleh, Gollini e Zurkowski: al loro posto, nella lista Uefa il tecnico viola ha deciso di inserire Sirigu, Castrovilli e Brekalo.