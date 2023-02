Fiorentina, Sirigu e il paragone che sorprende: "Commisso è come De Laurentiis"

FIRENZE - Si presenta ai suoi nuovi tifosi, Salvatore Sirigu passato nell'ultima sessione del mercato invernale dal Napoli alla Fiorentina nello scambio di portieri con Gollini. Il portiere campione d'Europa con la Nazionale, ha parlato così della sua nuova avventura: "In molti mi chiedono perché abbia lasciato il Napoli. Ma c'è stata questa opportunità, ci ho pensato su, e ho deciso di accettare questa proposta. Auguro il meglio al Napoli, ora penso alla Fiorentina che è un grande club. Ho visto grande intensità in settimana, in allenamento E' una cosa molto importante per fare bene. E' una Fiorentina forte, con un allenatore giovane che ha tanto entusiasmo e lavora molto. Si lavora tanto, c'è qualcosa da dover migliorare e si può sempre fare meglio".