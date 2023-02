Fiorentina, Bonaventura: "Fare risultato contro la Juventus provoca sempre tanta gioia"

Fiorentina, la Juventus prima della Conference

Non sarà però facile per questa Fiorentina che sta attraverso un periodo delicato, criticata dal suo pubblico come è accaduto domenica scorsa dopo la sconfitta interna con il Bologna (fischi e cori non sono piaciuti all'allenatore ma soprattutto al patron Rocco Commisso) e scivolata sempre più in una zona grigia della classifica. Il tutto a pochi giorni dallo spareggio d'andata di Conference League (giovedì prossimo) in casa dei portoghesi del Braga. Per prepararsi nel migliore dei modi per l'impegno europeo, rilanciarsi e riaccendere un po' di entusiasmo nell'ambiente Italiano e la sua squadra dovranno insomma cercare di uscire imbattuti dallo Stadium contro gli ex Vlahovic e Chiesa. Le scelte di formazione l'allenatore le deciderà solo all'ultimo, al momento è certa l'assenza di Igor e Mandragora per squalifica: il primo sarà avvicendato da Martinez Quarta, il secondo da Duncan in ballottaggio con Barak. In attacco è duello Jovic-Cabral per un posto nel cuore del tridente che dovrebbe essere formato da Nico Gonzalez e uno tra Saponara, Ikoné e Kouamé, mentre il neo acquisto Brekalo potrebbe subentrare a gara in corso. Dovrebbe tornare convocabile Castrovilli dopo il recente stop per un problema muscolare.