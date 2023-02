Fiorentina, Italiano: "Juve arrabbiata e di alto livello, dobbiamo darci una svegliata"

FIRENZE - " Dobbiamo darci una svegliata perché continuiamo a esprimerci bene ma non raccogliamo. Non stiamo avendo quella fame e quella cattiveria agonistica necessaria per ottenere punti. Ma vedo come lavorano i ragazzi, la voglia che ci mettono e la determinazione che hanno". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano , parlando ai canali ufficiali della società viola alla vigilia della trasferta di campionato a Torino, contro la Juventus. "Adesso abbiamo tre impegni ravvicinati, contro Juventus, Sporting Braga ed Empoli. Un tour de force al quale ormai quest'anno siamo abituati. In questo momento, però, abbiamo un impegno molto difficile, arduo, quello contro la Juventus , e ci siamo concentrati su questo. Dobbiamo tenere conto di queste partite ravvicinate, ma intanto l'obiettivo è far bene domani contro la Juve, fare prestazione e dal giorno dopo penseremo agli impegni successivi. La nostra testa ora è sulla Juve, perché in campionato abbiamo l'obbligo di iniziare a fare punti, siamo in ritardo e siamo dispiaciuti tantissimo di questo".

Italiano: "La Juventus è una squadra di altissimo livello"

Il tecnico viola è conscio dell'importanza che ha per Firenze la partita contro i bianconeri: "Anche stamattina abbiamo avuto un incontro i ragazzi della curva Fiesole che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Ci siamo confrontati con loro in modo schietto: tutti insieme dobbiamo cercare di far meglio, soprattutto in campionato. Domani ci teniamo a ben figurare perché sappiamo quanto è importante questa partita per Firenze". Ma Italiano è consapevole delle insidie della sfida in casa della Juventus. "Loro sono agguerriti per aver subito questa penalizzazione. Noi dobbiamo cercare di alzare il livello di prestazione soprattutto contro queste squadre forti. L'abbiamo preparata bene, ma più della tattica domani conterà la fame che ci metteremo. La Juve è una squadra di altissimo livello con giocatori di grande spessore. In questo momento continua a fare risultati, a vincere gare, e questo basta perché, almeno sotto il profilo dell'atteggiamento, non si sbagli gara. In casa loro non devono mancare concentrazione e determinazione, altrimenti la partita diventa complicata. Grande rispetto e dovremo affrontarla come fosse una partita da dentro o fuori".

Fiorentina, Italiano sulle parole di Commisso

In settimana il presidente viola, Rocco Commisso, ha difeso la squadra dopo la sconfitta rimediata in casa con il Bologna. Un intervento che ha fatto molto piacere a Italiano: "Il presidente, ogni volta che è qui con noi, ci trasmette la sua vicinanza e la sua passione e la voglia di vincere. È dispiaciuto come noi per il fatto che in campionato non riusciamo ad avere continuità. Soffre con noi. Siamo tutti consapevoli che abbiamo le possibilità di migliorare perché siamo ancora dentro tre competizioni e possiamo essere protagonisti di un finale di stagione emozionante. Ora, però, l'obiettivo più importante è riprenderci in campionato, ed è quello che ci chiede il presidente, che ci chiede la piazza e che vogliamo tutti". Il tecnico viola, infine, annuncia che il centrocampista Gaetano Castrovilli verrà inserito nella lista dei convocati per la sfida di domani, mentre resterà ancora ai box Riccardo Sottil, il cui rientro in squadra non è ancora imminente.