Juve-Fiorentina secondo Italiano: "5 occasioni pazzesche prima del gol di Rabiot"

TORINO - "Quello che accade negli ultimi metri potrebbe essere il motivo per cui non facciamo punti. Dobbiamo stare più attenti, anche se è difficile non essere sotto pressione qui contro la Juve. Ma dobbiamo dare di più quando abbiamo palla e oggi abbiamo concesso delle ripartenze a loro che sono dei maestri in questo". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn, al termine del match perso all'Allianz Stadium con la Juventus: "Serve attenzione, perché anche oggi siamo stati sempre in partita e abbiamo dato filo da torcere ad una squadra piena di campioni. Qui qualcosa si concede, peccato, perché torniamo un'altra volta a casa senza punti dopo una buona prestazione. Con più determinazione avremmo segnato, abbiamo avuto prima del loro gol 4-5 occasioni clamorose. Tenendo palla, oltretutto, non concedi niente a loro. Voglio più furore, perché è assurdo restare un'altra volta senza punti".