Juve-Fiorentina, Castrovilli e gli schiaffi alla moglie: cos'è successo

FIRENZE - Al minuto 91 di Juventus-Fiorentina, dopo un check del Var di circa due minuti, l'arbitro Fabbri annulla l'1-1 di Castrovilli: il motivo, il fuorigioco definito geografico di Ranieri che, nell'occasione, commette fallo su Locatelli, impedendogli il rinvio della sfera ed agevolando la conclusione del centrocampista viola. Sono seguite - come da copione - numerose polemiche, soprattutto negli attimi concitati in campo, con Bonucci che ha invitato Venuti a rimettersi seduto e con Allegri protagonista di un'esultanza sfrenata sotto gli occhi dell'arbitro, che gli ha mostrato il cartellino giallo. Stando, però, a quanto raccontato su Instagram da Rachele Venuti, l'amarezza in casa gigliata è proseguita anche ben oltre il triplice fischio del direttore di gara...