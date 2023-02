Antognoni: "Il calcio tutta la vita. E il golf..."

È ancora oggi il Capitano per eccellenza della Fiorentina, l'unico che i tifosi considerano come tale. Perché Giancarlo Antognoni non solo è la storia viola, ma è anche entrato dritto nel cuore di Firenze. Una città che fatica all'inizio ad accogliere e ad abbracciare chi arriva da fuori, però quando scatta la scintilla allora state sicuri che sarà per sempre. Come i grandi amori. Avrebbe potuto vincere molto di più se solo avesse detto sì alle tante richieste delle big, Juventus compresa. Ma colui che 'giocava guardando le stelle' ha scelto di restare privilegiando l'affetto e la stima della gente, l'affezione ad una maglia indossata come una seconda pelle. E con quella arrivare nell'82 sul tetto del mondo insieme a quei magnifi ci compagni azzurri guidati da Bearzot.

Come è stato per Giancarlo Antognoni vedere la propria passione di bambino trasformarsi in sogno e poi in realtà?

«Una sensazione e un'emozione uniche, di cui essere grato alla vita. Il calcio è stato la mia passione fin da piccolo, il fil rouge della mia esistenza, la cosa predominante».

Come ha cominciato?

«Sono cresciuto in campagna, riuscivo a trasformare tutto ciò che trovavo in un pallone o qualcosa che gli somigliasse, perlopiù facevo palloni di carta e con quelli giocavo ore e ore. A 9 anni mi sono trasferito con la famiglia in città, a Perugia, ed è stato allora che ho iniziato a frequentare una società di calcio e muovere i primi passi in una squadra».

Seguiva il calcio anche come tifoso?

«Certo, simpatizzavo per il Milan, il campione che ammiravo di più era Gianni Rivera. E la prima partita che ho visto dal vivo è stata Bologna-Milan, avevo 12 anni, mi ci portò mio padre. Rimasi a bocca aperta. E la mia passione crebbe ancora di più. Cominciai a giocare in prima categoria e a 15 anni mi prese il Torino».

Ha sempre saputo che sarebbe diventato calciatore?

«Sapevo di avere delle qualità, me lo dicevano in tanti, ma a spingermi erano prima di tutto la passione e il divertimento. Da piccoli tutti abbiamo dei sogni, io l'ho inseguito e per realizzarlo (ma non sono certo il solo) ho fatto molti sacrifici, ho dovuto lasciare la famiglia presto, andare lontano 500 chilometri, specie il 1° anno è stato difficile. Ma tutti i giorni mi dico che ne è valsa la pena».

Cosa le ha dato il calcio oltre alla fama e all'agiatezza?

«Mi ha fatto crescere come persona, mi ha migliorato come uomo. Mi ha trasmesso forza. Fare sport in generale aiuta in questo senso, anche quando non lo fai di professione. Ti aiuta fisicamente, ti toglie l'ansia, ti libera di testa».

Ha sempre praticato soltanto il calcio?

«Mi piaceva anche il salto in alto, poi il tennis che ho praticato sempre più negli anni. Adesso gioco soprattutto a golf ed è un'attività che amo molto, mi rilassa. E ricorda un po' il calcio, sei su un bel prato verde e quando riesci a indirizzare la pallina in buca è come aver fatto gol (risata)».

Tornasse indietro sceglierebbe sempre di emergere con e nel calcio?

«Certo, il calcio tutta la vita. Mi piace anche viverlo da spettatore, allo stadio o davanti alla tv. E comunque quel che conta, per tutti a qualsiasi età, è assecondare una propria passione sportiva e praticare una disciplina. Lo dico soprattutto ai giovani, lasciate il telefonino, i videogiochi, i social e andate fuori a correre, a giocare a pallone, a stare insieme agli amici».

Da ex campione del mondo e ancora oggi appassionato di calcio e di sport c'è un personaggio che ha ammirato e stima in modo particolare?

«Facendo riferimento al golf dico ovviamente Tiger Woods, il più grande in questa disciplina».

Tanti ex calciatori praticano questa disciplina: chi sono i più bravi che ha affrontato finora?

«Ce ne sono diversi di bravi. Facendo qualche nome dico Batistuta, Guardiola, Del Piero, Massaro. Vorrei approfittare di questo spazio per ricordare il torneo ‘Vialli-Mauro’ in calendario il prossimo aprile nei pressi di Monza. Si affronteranno professionisti ma anche ex calciatori e fra questi pure il sottoscritto. Ricordo l’edizione dell’anno scorso, c’era anche Gianluca...Senza di lui quella prossima sarà un’edizione davvero particolare»