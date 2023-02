Fiorentina, Italiano: "Con l'Empoli è dura. Jovic e Cabral devono trascinarci"

Italiano sulla sfida contro il Braga e l'importanza di Jovic e Cabral

Sul match di giovedì commenta: "È stata una partita che ci può lasciare tanto nell'immediato perchè dopo due giorni siamo di nuovo in campo. Mi auguro che questa iniezione di fiducia ci dia quel qualcosa in più in campionato che ci permetta di esprimerci come facciamo in Coppa. Sono contento per la qualità che abbiamo messo in campo e che spesso ci è mancata. Sono contento per per gli attaccanti e per l'atteggiamento avuto. Dobbiamo riproporlo anche domani perchè abbiamo bisogno di queste prestazioni". A proposito di attaccanti, Italiano sottolinea l'importanza di Jovic e Cabral: "Abbiamo sempre cercato di stimolarli e metterli nelle condizioni di esprimersi come fatto nell'ultima gara. Spesso per imprecisioni e poca lucidità non ci sono riusciti. Giovedì siamo stati abilissimi nel concretizzare, nel mettere tutta quella qualità che serve per vincere le partite. Mi auguro che per entrambi scatti nella testa il fatto che sono due giocatori a cui noi teniamo tantissimo e a cui tutti siamo aggrappati. Devono iniziare a trascinarci da qui alla fine".

Fiorentina, Italiano sull'Empoli e i tifosi

Tornando al match contro l'Empoli: "Partita difficile. Sono una squadra temibile e con un gioco consolidato, concentriamoci di più su quello che dobbiamo fare noi. Su quello che dobbiamo essere noi e che spesso in casa in campionato non siamo riusciti ad essere. Dobbiamo esaltare le nostre qualità perchè così possiamo mettere in difficoltà chiunque. Giocare dopo le Coppe? Siamo abituati. Abbiamo preparato la partita in un allenamento e dobbiamo essere veloci nel saper gestire questi momenti. capire le qualità dell'avversario e le occasioni in cui possiamo colpirlo. Ormai è una costante quest'anno". Infine sul sostegno dei tifosi ammette: "Il nostro stadio deve essere un valore aggiunto, una forza che deve spingerci fino alla fine. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo. L'impegno e il sudore non lo risparmiamo. Mi auguro di avere dalla nostra parte dal primo fino all'ultimo secondo i nostri tifosi. Dopo alcune sconfitte casalinghe, mi auguro che sia una partita in cui gioire tutti insieme".