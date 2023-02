Fiorentina-Empoli, Italiano: "Meritavamo di vincere ma ci è mancata la ferocia"

FIRENZE - La Fiorentina non va oltre il pari in casa contro l'Empoli: Cambiaghi porta in vantaggio gli ospiti, Cabral risponde nel finale con il gol del pari. Ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano ha commentato così la prestazione dei suoi: "E' una partita in cui meritavamo di vincere ampiamente, per quanto fatto e proposto, per le occasioni avute. E' un qualcosa che a me non soddisfa il fatto che non riusciamo a vincere le partite. Abbiamo avuto tanti episodi, tante situazioni e su quel poco concesso l'avversario è stato bravo. Massimo apporto da parte di tutti, soprattutto da parte di chi è subentrato". E sul perchè la Fiorentina segni poco risponde: "Continuiamo a parlare sempre delle stesse cose. Oggi abbiamo tirato quasi trenta volte in porta, anche se poche nello specchio. Se hai più precisione questa partita non la vinci, la stravinci. Noi proviamo a migliorare, poi contano anche gli episodi. Oggi 27 tiri un solo gol, in Portogallo sei tiri e quattro gol. Per adesso ci gira così".