Fiorentina-Braga, assurdo: guerra di tecnologia, la VAR annulla la Goal Line Technology!

Ha del clamoroso quello che è accaduto durante il match di Conference League della Fiorentina contro il Braga. Nella sfida valevole per il ritorno del playoff al Franchi i viola si sono imposti con il risultato di 3-2 dopo la vittoria per 4-0 dell'andata. Partita che è comunque iniziata in salita per la squadra di Italiano e che al 50' ha visto un episodio sicuramente unico nel suo genere: la Fiorentina aveva segnato il gol del 2-2 con un colpo di testa di Arthur Cabral: dopo la segnalazione della Goal Line Technology l'arbitro francese Bastien aveva convalidato la rete, salvo poi essere richiamato dal VAR in seguito all'ostruzione del palo sulla linea di calcolo della GLT. Dopo aver rivisto l'episodio, l'arbitro ha optato per annullare il gol nonostante la regia della Conference League abbia successivamente mostrato un replay con il pallone interamente oltre la linea del pallone.