Verona-Fiorentina, Italiano: "Cabral l'ho preferito a Jovic, Biraghi bravo"

"Siamo al quarto risultato utile consecutivo. E' una vittoria importante per la nostra classifica. Volevamo iniziare a fare prestazioni più attente e concrete". Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Verona. "In fase di presentazione avevo detto ai ragazzi che avremmo dovuto alzare tantissimo le percentuali di ferocia e attenzione. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e una buona ripresa. Sono stato costretto a fare alcuni cambi perchè c'era qualche ammonito di troppo.Terzic ha un problema all'adduttore. Spero non sia grave perchè sta facendo molto bene. Quando si scende in campo bisogna duellare e avere grande concentrazione. Non solamente quando si ha l'acqua alla gola. Questo è l'atteggiamento giusto".