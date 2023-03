Davide Astori, il ricordo di Fiorentina e Milan a cinque anni dalla scomparsa

FIRENZE - Questa sera la Fiorentina ospita il Milan nel posticipo del sabato della 25ª giornata di campionato, una partita importante per entrambe le squadre non solo per questioni di campo e classifica. Il 4 marzo del 2018 veniva tragicamente a mancare all'età di 31 anni Davide Astori . Classe 1987 cresciuto anche nelle giovanili del Milan (dal 2001 al 2006) vestendo le maglie in Serie A di Cagliari , Roma e Fiorentina dal 2015 sotto la guida di Stefano Pioli (in viola dal 2017 al 2019) che nella conferenza stampa della vigilia del match ha voluto ricordare Davide subito in apertura: "Davide sorriderà sicuramente. Per me è sempre speciale la partita di Firenze, domani ancora di più. Davide è sempre con me. Sono contento dell'associazione che hanno creato a suo nome, farà del bene. Sarà una gara particolare. Davide ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo portare avanti. Era un esempio di positività, era un capitano vero".

Astori, il ricordo di Fiorentina e Milan

Le due società hanno ricordato nelle mattina la scompara di Astori, i rossoneri con un messaggio: "Non sei più con noi ma continui a vivere nei nostri cuori. Un ricordo, il tuo, che non svanisce. Ciao Davide" mentre i viola hanno pubblicato un primo piano dell'ex capitano ed un semplice ma potente cuore viola.

Astori, la scomparsa ed il ritiro della #13

Astori scomparve nella notte tra sabato e domenica a Udine, alla vigilia della sfida tra i viola e l'Udinese nella stagione 2017-18. In segno di lutto le partite di Serie A e i posticipi di Serie B e C in programma furono rinviati. In seguito alla sua scomparsa, sia la Fiorentina sia il Cagliari ritirarono la maglia numero 13, che Astori era solito indossare in virtù della sua ammirazione per Alessandro Nesta. Inoltre dal 2018, la Hall of Fame del calcio italiano prevede un premio fair play intitolato proprio alla memoria di Astori.

L'iniziativa dell'Associazione Astori per Fiorentina-Milan

L'Associazione "Davide Astori - ETS" in collaborazione con la Fiorentina, in occasione del 5° anniversario della morte del Capitano Viola, svolgerà presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze (prima dell'inizio del match di stasera) una raccolta di fondi accessibile anche dal profilo instagram dell'Associazione ed il cui ricavato sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico molto efficace contro l’anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa.