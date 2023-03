Fiorentina-Milan, Italiano: "Che vittoria. Abbiamo ripagato i tifosi"

“Finalmente una gara di qualità contro una squadra in netta crescita contro il Milan. I ragazzi, finalmente, hanno espresso una grande qualità. Vittoria meritata. Oggi abbiamo difeso molto bene, anche se abbiamo fatto fatica a uscire dalla nostra area. A volte perdi le partite, come contro il Bologna, ma oggi abbiamo difeso bene. Ci sta soffrire in una gara. Siamo migliorati e cresciuti, finalmente riusciamo a far gol. Siamo contenti”. E' il commento di Vincenzo Italiano a Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan.