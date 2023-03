Cremonese-Fiorentina, Italiano: "Abbiamo un undici che può dar noia a tutti"

Italiano su Cremonese-Fiorentina e il record in Europa

"La Cremonese? Abbiamo avuto un allenamento, siamo costretti ad attaccare subito l’interruttore e stare con la testa dentro gli impegni importanti. Abbiamo una partita di campionato per cui c’è da pedalare e offrire una prestazione di livello, come quelle delle ultime uscite. L’abbiamo preparato come sempre, sapendo di trovare una squadra molto temibile in questo periodo, sarà una battaglia. Hanno cambiato passo, hanno ottenuto risultati importanti e saranno nostri avversari in Coppa Italia. In casa stanno viaggiando forte, stanno lottando per un obiettivo importante e dovremo andare lì a controbattere perché hanno tutta la necessità di fare punti, come noi. Record di vittorie di fila in Europa? Sono soddisfatto per il fatto che siamo riusciti a vincere la prima gara, non è mai semplice. Un po’ di rammarico perché potevamo segnare di più, abbiamo ottenuto un record che era tra i nostri obiettivi. La testa ora è al campionato e poi prepareremo la gara di ritorno, che non sarà per niente scontata”, conclude Italiano.