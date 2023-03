Sivasspor-Fiorentina, conferenza Italiano: Jovic, Ranieri e le assenze

Sivasspor-Fiorentina, le dichiarazioni di Italiano

Queste le parole del tecnico viola a poche ore dalla sfida di Conference League: "Bisogna dare tutto, salvaguardando il risultato dell'andata, siamo sul pezzo e speriamo di dar battaglia come all'andata. Jovic? Sapevamo dell'impegno burocratico, tra stasera e domani si aggregherà al gruppo. Per la porta Terracciano sembra recuperato. Ma voglio fare i complimenti a Sirigu, che si è fatto trovare pronto, perciò sono sereno: indipendentemente da chi scenderà in campo, dovremo metterci spirito di squadra. Servirà una prestazione importante contro un avversario diverso da quello dell'andata. Nella prima partita abbiamo creato tante occasioni che potevamo concretizzare: spero i ragazzi abbiano capito che bisogna arrivare davanti la porta con i tempi giusti. Domani out Biraghi e Terzic? Giocherà Ranieri che avrà una bella occasione: ripongo grande fiducia in lui, avete visto come si è comportato quando l'ho chiamato in causa. Se sarà libero di testa, sono convinto farà un'ottima prestazione".