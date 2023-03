Fiorentina, Italiano: "Il pugno a Bianco è vergognoso. Ha il naso rotto"

SIVAS (Turchia) - " Il pugno dato a Bianco è una roba vergognosa, non se lo aspettava nemmeno. Ha il naso rotto . Sembrava una festa, anche loro con uno stadio così pieno hanno spinto i loro giocatori e questo gesto rovina tutto, nonostante la vittoria. Sul resto sono contento. È stato detto che facciamo fatica a recuperare, ma contro una squadra che era partita con l'intenzione di batterci l'abbiamo ribaltata e l'abbiamo vinta. Siamo orgogliosi di questo risultato ". Dopo il match vinto 4-1 in casa del Sivasspor, valso la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa partendo dallo spiacevole episodio che ha coinvolto il giovane centrocampista gigliato: " Un ragazzo di 20 anni che subisce una cosa del genere macchia una partita e il bel pubblico che ho visto stasera . Abbiamo studiato bene il Sivasspor e sapevamo di cosa erano capaci. Un grande in bocca al lupo per il loro proseguimento di stagione e chissà se ci rivedremo".

Italiano su Sivasspor-Fiorentina, Milenkovic e Gaetano

"Lo stadio era gremito e caldo e hanno spinto tanto. Abbiamo un po' sofferto la loro veemenza e il loro furore e hanno trovato il gol. Poi siamo stati bravi a reagire e a trovare il gol del pari. Poi nel secondo tempo siamo stati concentrati ed eravamo consapevoli di giocare in un terreno bruttissimo. Sono contento per Milenkovic e la scelta di mettere lui è stata proprio dettata dal voler sfruttare le palle inattive. Avevamo provato questa soluzione. Siamo venuti qui avendola preparata nei minimi dettagli, essendo arrivati anche prima. Abbiamo curato tutto e sotto l'aspetto fisico eravamo pronti alla battaglia. Questa è la dimostrazione di quanto ci tenevamo. Adesso aspettiamo il prossimo avversario ai quarti di finale, ma siamo orgogliosi di quanto fatto. Gaetano deve avere pazienza. L'infortunio è stato brutto e la ricaduta sul polpaccio non era da sottovalutare. Deve stare sereno, abbiamo fiducia nelle sue qualità e ogni volta che verrà chiamato in causa deve dare tutto. Sono contento per il gol e mi aspetto questo dai ragazzi. In questi due mesi tutti devono farsi trovare pronti, come ha fatto Ranieri. Abbiamo la mentalità da squadra vera", conclude Italiano.