Fiorentina-Lecce, conferenza Italiano: "Napoli il nostro esempio"

La Fiorentina continua a vincere e dopo il successo contro il Sivasspor è arrivato anche quello contro il Lecce . Una partita poco sofferta dai viola, nonostante il match sia stato in bilico fino alla fine. E' bastato l'autogol di Gallo a regalare tre punti importanti alla squadra viola. Al termine della partita ha parlato in conferenza Vincenzo Italiano .

Fiorentina-Lecce, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha parlato dopo la vittoria contro il Lecce: "Da Verona è cambiata la nostra mentalità. In quel momento abbiamo capito con consapevolezza quello che serviva per continuare su questa strada. Dobbiamo ragionare come il Napoli e spingere sempre forte. La prestazione di oggi è stata diversa rispetto alle altre perché i ragazzi erano veramente stravolti. Abbiamo però concesso poco al Lecce. Vedo la mia squadra maturata sotto tanti punti di vista, ora la sosta arriva nel momento giusto anche perché poi ad aprile ci aspetta un altro mese di fuoco".

Poi le parole sui singoli: "Jovic e Castrovilli avevano la febbre e non stavano in piedi. Cabral meritava di giocare, ma non volevo rischiare infortuni. Il nostro obiettivo è quello di gestire le forze e di farlo anche in funzione del prossimo mese. Kouamé? Ho scelto lui perché sapevo che poteva darci una mano sulla profondità e abbiamo tirato il collo a Baschirotto e Umtiti in verticale".