Fiorentina, paura Sirigu: grave infortunio, esce in ambulanza

FIRENZE - Doveva essere un test amichevole per regalare un sabato di festa ai tifosi viola, invece Italiano è costretto a perdere il suo esperto portiere, Salvatore Sirigu, per un grave infortunio. Nel corso del match d'allenamento tra la Fiorentina e il Seravezza allo stadio Franchi di Firenze. Il portiere azzurro, campione d'Europa a Wembley, ha fatto calare il gelo sullo stadio fiorentino. Sirigu si è accasciato a terra da solo mentre cercava di evitare un calcio d'angolo, con i sanitari che sono intervenuti immediatamente per soccorrerlo. Successivamente è entrata in campo anche la barella e il giocatore ha lasciato l'impianto in ambulanza che lo ha portato al Centro Sportivo per i primi accertamenti. Si tratterebbe di un problema al tendine d'Achille.