Fiorentina, Jovic in dubbio per l'Inter: le sue condizioni

Problemi in casa Fiorentina. L'attaccante Luka Jovic potrebbe dover saltare la partita contro l'Inter in programma per sabato 1 aprile alle ore 18. L'attaccante serbo alle prese con un virus influenzale già da prima della sosta, è partito con la sua Nazionale. Dopo il consulto avuto in Nazionale, si è sottoposto a una visita specilistica anche al ritorno a Firenze. L'attaccante dovrà effettuare allenamenti individuali per qualche giorni ed ecco dunque che Italiano potrebbe dover fare a meno del centravanti.