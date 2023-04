Inter-Fiorentina, Italiano: "Ora devo pagare una cena! Bonaventura..."

Continua il momento d'oro della Fiorentina , che considerando anche la Coppa centra la settima vittoria consecutiva e non perde dal match contro la Juventus dello scorso 12 febbraio. Notte fonda per l' Inter , che invece ha incassato il terzo ko di fila. Italiano ha analizzato il match in conferenza stampa.

Inter-Fiorentina, le dichiarazioni di Italiano

Queste le parole dell'allenatore al termine della partita: "Un mese e mezzo fa ci siamo dati un obiettivo, che era quello di risalire, prima della partita di Verona. In campionato stiamo rispondendo in maniera egregiacon prestazioni e vittorie, riuscendo a battere una grandissima come l’Inter. Una partita bellissima, l’abbiamo vinta noi. Va dato merito ai ragazzi, è una striscia lunga di risultati consecutivi. Quale partita ha cambiato il presente della Fiorentina? Verona, era una partita troppo importante, ci ha dato grandissima fiducia. È lì che abbiamo iniziato metterla dentro e siamo riusciti a essere più concreti. Sapete quanto si soffre quando non si trovano risultati, quando si ricevono critiche e fischi. Da quel momento lì devi trovare la soluzione per venire fuori. Sono contento che insieme ai compagni abbiamo". Poi Italiano ha elogiato anche Bonaventura: "Contro determinati sistemi di gioco cerchiamo di sfruttare sia lui che Barak. Senza palla ci sacrifichiamo molto, anche la solidità difensiva parte da quello. Bravi tutti, bravissimo Ranieri che appena entrato ha dato una mano. Sono tre punti importanti". L'allenatore ha poi svelato che dovrà pagare una scommessa: "Devo pagare una cena, perché questa è la prima volta che vinco a San Siro, sia da allenatore che da calciatore. Per noi sarà un mese di fuoco, pieno di impegni, intenso. Adesso concentriamoci sulle coppe, vogliamo ottenere il massimo".