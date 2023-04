Cremonese-Fiorentina, Italiano: ricordo Juve in semifinale e le assenze

La Fiorentina vive un periodo di forma straordinario: i viola sono reduci da 8 vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, e in generale non perdono da quasi 2 mesi (all'Allianz contro la Juventus). Una condizione ottimale per la squadra di Italiano, che nell'ultimo turno di Serie A ha sconfitto l' Inter a San Siro. Un momento ideale, dunque, per affrontare l'imminente semifinale di andata di Coppa Italia contro la Cremonese .

Italiano in conferenza stampa

A poche ore dal match contro i grigiorossi ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Per noi è una grande soddisfazione per aver raggiunto questa semifinale in una competizione importante. L'anno scorso ci è andata male contro la Juve, ma adesso vogliamo andare in finale. Sarà una partita diversa rispetto a quella di campionato e dovremo fare grande attenzione. Dovremo fare attenzione ai particolari e giocheremo in un campo difficile contro una squadra che vorrà fare bene. Con grande orgoglio ed entusiasmo andiamo ad affrontare questa partita".

Sui singoli: "La squadra sta bene mentalmente perché le vittorie stanno dando questo. Stiamo sistemando qualcosa per migliorare ancora. C'è qualche acciaccato e qualcuno con la febbre. Difficile gestire tante partite in pochi giorni. Noi ci siamo adattati bene e abbiamo avuto sempre questi impegni ravvicinati che ci hanno fatto crescere".