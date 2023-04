Fiorentina-Spezia, conferenza Italiano: la condizione fisica e il turnover

La Fiorentina è tra le squadre più in forma del momento, come dimostrano le nove vittorie consecutive tra campionato e coppe. Nel prossimo turno di Serie A se la vedranno contro lo Spezia , proprio la ex squadre di Italiano . L'allenatore ha presentato il match in conferenza stampa.

Fiorentina-Spezia, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha analizzato l'ottimo momento della Fiorentina: “Vincere aiuta sempre, ti aiuta a lavorare con maggior serenità, a trovare autostima, consapevolezza ed è chiaro che chiunque lavora per vivere questi momenti, lavorare con questo clima. In questo momento stiamo ottenendo grandi soddisfazioni, ma assieme ai ragazzi ci siamo detti dinon staccare la grande attenzione che stiamo mettendo nelle gare, che è ciò che secondo me sta facendo la differenza, oltre alle qualità che abbiamo, che ci sta permettendo di ottenere quello che stiamo ottenendo". Poi sulla partita: "E’ una gara insidiosa, noi ci giochiamo tanto ma anche loro. Vogliamo continuare a spingere noi, loro si giocano molto per la classifica. Lo Spezia ha grandi qualità, per questo va affrontata nel migliore dei modi. Le vittorie ti permettono anche di recuperare più in fretta, le fatiche passano più in fretta. Stiamo tutti bene, anche qualcuno che non era disponibile a Cremona, siamo tutti a disposizione”. Sulle possibilità di turnover: “Qualcosa cambieremo, perché comunque abbiamo giocato mercoledì, ma sono convinto che chiunque dovesse subentrare farà bene. Ultimamente sta accadendo ciò, quindi siamo sereni sotto questo punto di vista”.