Fiorentina-Spezia, Italiano: “Record? Dispiace non aver fatto la storia”

Fiorentina-Spezia, le parole di Italiano

Al termine dell'incontro, questa l'analisi del tecnico viola Vincenzo Italiano: "L'unico dispiacere riguarda la decima vittoria mancata e non essere entrati nella storia della Fiorentina. Non esiste rischiare di macchiare una grande gara con una palla persa, abbiamo creato molto bene, con lucidità e preso due pali creando situazioni di grande pericolo. Non era importante vincere per la classifica quanto per essere gli unici nella storia con dieci vittorie". L'allenatore ha analizzato anche la partita di Sottil, rientrato da poco in squadra: "Non è al massimo, vogliamo recuperarlo perché può creare pericolo in ogni momento. La condizione non è al top, ma può trovarla andando sempre forte". Belle parole anche per Brekalo:"E' entrato bene. Già Sottil si era isolato molte volte sull'uno-contro-uno, lui è bravo e più freddo di altri. Sul palo è stato sfortunato". Infine sull'errore di Igor: "Di fronte a lui c'era uno dei migliori attaccanti della categoria, Nzola, che è in fiducia e mette tutti in difficoltà. Hanno segnato in maniera simile all'Inter, anche se oggi ha lavorato da solo. I gol da rinvio del portiere sono evitabilissimi. Igor deve migliorare su queste cose. Però non possiamo puntare il dito su un ragazzo che stava giocando così per un errore, passa in secondo piano".