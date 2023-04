Lech-Fiorentina, Italiano: "Grande maturità in Europa, ringrazio i tifosi"

Italiano: "Solo a fine stagione faremo i bilanci"

Il tecnico viola ha proseguito: "Dopo l'1-1 è lì che devo fare i complimenti ai miei giocatori perché non era semplice. Siamo rimasti dentro la gara, siamo andati in vantaggio a fine primo tempo e avremmo potuto segnare ancora". Infine, Italiano conclude: "Abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo. Siamo stati bravi anche a fare il terzo gol e ad entrare subito in partita con i subentrati. Adesso ci teniamo stretto questo vantaggio. Questa Fiorentina affronta ogni avversario con il massimo dell'attenzione ma solo alla fine della stagione faremo i bilanci. In questa manifestazione stiamo dimostrando grande maturità e abbiamo avuto il merito di essere cresciuti in termini di mentalità, soprattutto avendo tanti giocatori che giocano in Europa per la prima volta".