Fiorentina, Cabral gioca per strada: la partitella in porta con i bambini

FIRENZE - Ha visto giocare a calcio alcuni bambini nel campetto di piazza Tasso a Firenze e si è unito a loro, concedendosi poi per alcune foto ricordo. Protagonista ieri il giocatore della Fiorentina Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano, per i tifosi viola Re Artù, è stato immortalato in un video pubblicato sul web mentre gioca con i bambini.