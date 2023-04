Fiorentina, Italiano: "Coppa Italia e Conference i nostri obiettivi"

FIRENZE - Secondo pareggio consecutivo in campionato per la Fiorentina che frena in casa contro l' Atalanta per 1-1 (14° risultato utile consecutivo) rallentando la rincorsa alla zona Europa. I viola infatti rimangono al 9° posto (42 punti) a -7 proprio dai ragazzi di Gasperini al 6° posto, queste le parole di Vincenzo Italiano nel post-partita: "Con un allenamento abbiamo preparato una partita così difficile, abbiamo acquisito quella mentalità che serve a squadre che affrontano più competizioni. Settimane fa sarebbe finita 0-3, stiamo crescendo perché l'abbiamo rimessa in piedi e potevamo anche vincerla - aggiunge - I risultati fanno diventare più forte a livello mentale, in questo mese e mezzo dobbiamo restare concentrati e pieni di entusiasmo, pareggiarla in questo modo mi fa contento perché i ragazzi sono stati attenti e vogliosi di vincere. La maturità sta nel fatto che non abbiamo perso".

Fiorentina, Italiano sugli obiettivi

"In questo lavoro gli alti e bassi ci sono e ci saranno sempre, non esistono realtà in cui non ci sono di superare momenti difficili. Abbiamo vissuto situazioni non belle quest'anno, ma da uomini ne siamo venuti fuori con risultati e prestazioni. In quest'ultimi due mesi e mezzo abbiamo due competizioni da portare a termine, quando si entra in periodi del genere lo stadio ci aiuterà. Siamo in vantaggio sia in Coppa Italia che in Conference, i due obiettivi adesso sono questi".