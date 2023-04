Fiorentina-Atalanta, tensione a fine gara: la Figc indaga. Cosa è successo

Fiorentina-Atalanta è stata una vera battaglia sul campo. Una partita con in palio punti pesanti per l'Europa e una tensione sul terreno da tagliare quasi con un coltello. L'1 a 1 finale con le reti di Maehle e Cabral su rigore , non ha scombussolato la classifica, rimasta invariata, ma al rientro negli spogliatoi sembra essere scoppiato il caos tra le due formazioni. La Procura Federale ha redatto un referto poi passato al Giudice Sportivo che ora dovrà fare luce su quanto accaduto ed emettere la sua sentenza definitiva, il tutto poi valutato in base a quanto scritto dall'arbitro Guida nel rapporto di fine gara.

Un finale concitato che sembra poi proseguito anche negli spogliatoi. Un caos nel post di Fiorentina-Atalanta e secondo quanto riportato nel referto della Procura Federale i protagonisti del momento concitato sarebbero stati Pradè , dirigente della viola, e Gasperini , allenatore dei bergamaschi. Il tutto scoppiato per i possibili cori della Fiesole rivolti proprio al tecnico nerazzurro. Un parapiglia, sedato e diviso dai componenti delle due squadre, a cui pare abbiano preso parte anche Joe Barone , che sarebbe entrato nello spogliatoio per chiedere spiegazioni dell'accaduto e Marino con D'Amico a intimargli di uscire e tornare dalla sua squadra. Momenti di tensione e situazioni che la Procura Federale ha riportato nel comunicato e consegnato ora al Giudice Sportivo. Dell'episodio ha poi parlato anche Joe Barone .

Fiorentina-Atalanta, le parole di Joe Barone

A margine della conferenza stampa del premio Fair Play Menarini a Palazzo Medici Riccardi, il dirigente della Fiorentina ha parlato dell'accaduto: "Non è facile parlarne perché c’è un processo della Procura Federale in corso. Lasciamo a loro la decisione finale". Il dg viola ha poi continuato: "Sono andato nello spogliatoio dell’Atalanta per calmare la situazione ma poi è successo quello che è successo".

Poi sulla partita e gli episodi passati: "Ieri è stata un partita molto tesa e non è stata un esempio di fair play. Quando siamo andati a Bergamo io, Commisso e Vlahovic abbiamo subito offese razziste. Dobbiamo parlare per calmare la tensione per il prossimo incontro".