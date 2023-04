Italiano, conferenza Monza-Fiorentina: Bonaventura e Conference

Monza-Fiorentina, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha analizzato la prossima sfida contro il Monza: "Bonaventura non sarà a disposizione: sembra qualcosa di recuperabile in pochi giorni, speriamo di averlo presto. All'andata fu una partita che potevamo vincere, ma concedemmo diverse situazioni favorevoli al Monza, il pari fu giusto. Domani affronteremo una squadra che gioca a calcio, che sta bene, da neopromossa si sta comportando ad altissimo livello: sarà un'altra partita difficile, non ci sono gare facili. Il Monza ha giocatori di qualità: se riescono a fare risultati con squadre come l'Inter vuol dire che ci sono grandi doti. Sanno palleggiare, costruire, attaccare con tanti uomini: sarà un test difficile da affrontare con la massima attenzione, e quando ci concederanno spazio dovremo provare a far male. Difficoltà in Conference giovedì? In Europa non ci sono partita semplici, sapevo che non era una qualificazione chiusa. Non pensavo di trovare tutte queste difficoltà, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, con la reazione e il passaggio il turno. Siamo riusciti ad andare in semifinale, cercheremo nel turno successivo di commettere meno errori".