Fiorentina, Italiano: "Senza il giusto atteggiamento siamo battibilissimi"

MONZA - "Eravamo partiti molto bene, non abbiamo approfittato dell'approccio così morbido del Monza. Siamo andati in vantaggio di due gol, stavamo facendo le cose così bene... Poi, noi non ci possiamo permettere cali di attenzione e concentrazione, perché siamo una squadra che se non sta sempre al 100% sotto tutti i punti di vista può permettere anche ad una squadra come il Monza di rientrare e di vincere anche la partita. Sinceramente, avendo questi impegni importantissimi, ho parlato anche con i ragazzi: non esiste sbagliare le partite in questo modo, ma siamo obbligati a dimenticare ed archiviare, perché già giovedì abbiamo un'altra partita molto importante (il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese, ndr). Secondo me, se abbiamo commesso degli errori sono solamente di attenzione e non deve capitare, perché le partite che dovremo affrontare sono partite che se commetti un errore del genere ti può costare caro". È l'analisi, offerta ai microfoni di Dazn, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il ko rimediato all'U-Power Stadium.

Italiano su Monza-Fiorentina "Calo di concentrazione per via delle motivazioni? Può essere, ma anche oggi era importante. Sono tutte importanti. C'erano tre punti a disposizione, potevamo scavalcare il Bologna ed avvicinarci a quelle davanti, l'attenzione era rivolta ad oggi, al campionato e a questa partita. Non possiamo staccare la spina, viviamo di quello. Noi, se siamo rinati, è perché tutti abbiamo alzato l'asticella e se l'abbassiamo anche solo per una partita, può succedere questo. I ragazzi lo sanno: in due partite affrontate con uno spirito diverso rispetto al solito, la prima avevamo già incassato forte e questa uguale. Io penso sia solo questione di atteggiamento e non dobbiamo farlo, altrimenti diventiamo una squadra vulnerabile, normale e battibilissima", prosegue Italiano.

Italiano sulla semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese "Sono arrabbiato per aver perso, ma devo cercare di stare lucido, sereno, tranquillo, perché abbiamo degli appuntamenti troppo importanti. Ho parlato dieci minuti con i ragazzi e vi ho detto quello che ci siamo detti prima. Una chiacchierata in serenità, cercando di rimettere la testa subito a posto, perché già giovedì saremo di nuovo in campo, ribadendo che dovevamo sfruttare bene questa partita. Per come si era messa la gara dovevamo fare di più, i due gol presi nel primo tempo sono due gol che non dobbiamo subire, perché eravamo in pieno dominio della partita. Dobbiamo stare concentrati e lucidi, perché ci aspettano partite che necessitano di tutto questo. Il match di Coppa Italia con la Cremonese? È importante, perché ci vede in vantaggio, giochiamo in casa e permette sia a noi, che alla Cremonese, di approdare ad una finale storica. Noi abbiamo questo piccolo vantaggio da amministrare, ma dobbiamo entrare in campo con una testa diversa rispetto a queste ultime due gare", conclude Italiano.

