Italiano, conferenza Fiorentina-Cremonese: "Vogliamo fare la storia"

Fiorentina-Cremonese, le parole di Italiano

Vincenzo Italiano ha analizzato la prossima sfida contro la Cremonese in Coppa Italia: "Brekalo, Ikoné e Nico Gonzalez? Sono tre situazioni diverse: Nico lo abbiamo risparmiato per questa partita così importante, gli altri due arrivano da qualche problemino, ma sono in netto miglioramento. Sei reti subite nelle ultime due gare? Ne abbiamo parlato coi ragazzi: in precedenza la differenza l'ha fatta la compattezza difensiva, grazie alla grande attenzione avuta. Ne abbiamo avuta un po' meno in alcune gare, dobbiamo leggere meglio alcune situazioni e sono convinto che rimedieremo. Sono contento di quello che stiamo facendo quest'anno: aver approcciato subito bene a una competizione europea, aver mantenuto tutte e tre le competizioni vive, sempre dentro, per noi è motivo di orgoglio. Sono molto felice di affrontare questo periodo, e questo grazie a ragazzi che danno tutto per migliorarsi. Questo, insieme alle nostre ambizioni, ci ha permesso di arrivare dove siamo. Manca un altro passo per regalare emozioni ai nostri tifosi. Domani sarà una gara importante per entrambe le squadre, abbiamo un piccolo vantaggio che proveremo a sfruttare, avendo dalla nostra stadio e ambiente. Ci saranno le insidie di gare che si giocano in 180', ma dobbiamo tenerci stretto il nostro vantaggio ottenendo quello che tutti sogniamo: dovremo giocare con maturità. Sappiamo questa gara cosa rappresenta, abbiamo sudato tantissimo per arrivare a questa partita. Sappiamo cosa vorrebbe dire andare avanti, siamo consapevoli sia un match che può farci entrare nella storia, daremo il 100%. La Cremonese? Domani verrà a metterci in difficoltà".