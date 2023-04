Commisso: Fiorentina, fallimento e Juve nei pensieri, "Mai come loro"

Al termine della sfida contro la Cremonese che è valsa la qualificazione della Fiorentina alla finale di Coppa Italia , il presidente viola Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno riferimento alla situazione della Juventus fuori dal campo. Il patron della squadra allenata da Italiano ha infatti dichiarato: "La Fiorentina non arriverà mai al fallimento, non vogliamo fare come la Juve".

Fiorentina, Commisso e la Juve: "Noi non falliremo mai"

Commisso ha poi continuato parlando di quella che secondo lui sarebbe l'origine dei problemi dei bianconeri: "I guai sono iniziati quando hanno comprato Ronaldo. Non posso dire dove arriverà la Fiorentina, ognuno ha i suoi sogni e io ho i miei. Noi non possiamo prendere grandi giocatori sennò faremo la loro fine. Di sicuro noi non falliremo mai". Il presidente della Fiorentina aveva già attaccato il club bianconero a febbraio, quando dichiarò: "È un calcio malato e ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola con i finanziamenti e si è visto cosa è successo con la Juventus".