Fiorentina-Sampdoria, Italiano: l’elogio a Jovic e il messaggio all’Inter

Fiorentina-Sampdoria, le dichiarazioni di Italiano

Queste le dichiarazioni di Italiano: "Difetti? Bisogna trovare il pelo nell’uovo. Forse mi sono piaciuti meno i primi venti minuti dove la Sampdoria non ci ha permesso di giocare come volevamo. Una volta sbloccata la partita ci siamo liberati e poi abbiamo fatto veramente bene. Abbiamo approfittato dell’entusiasmo dello stadio e nel secondo tempo si è vista una grande squadra. Rammarico per il campionato? Continuo a ripetere che non riuscivamo a chiudere le partite con risultati positivi per mancanza nostra. E questo ci è costato punti e posizioni in classifica. Da due mesi stiamo spingendo e trovando le giocate. Mi auguro che per le prossime partite sia questa la testa. In questo momento abbiamo la mente libera e speriamo che ci accompagni fino alla fine". Poi su Jovic: "Secondo me gli attaccanti vivono per il gol, ma non si esaurisce solo in questo il loro compito. Sarebbe un limite. Ha corso. Ha sradicato palloni. Un atteggiamento fantastico. L’ho tenuto 90 minuti sperando che facesse gol, ma la risposta che volevamo ce l’ha data. È un giocatore con la testa dentro la Fiorentina e c’è bisogno anche di lui". Sulla finale di Coppa Italia: "L’inter è una squadra incredibile per tecnica e fisicità, per come si esprime e gioca. Penso che un piccolo vantaggio è giusto darglielo, ma è una partita secca dove la grande voglia di fare bene e di arrivare al massimo può farci colmare il gap".