Fiorentina, Jovic e Terzic: scuse social dopo gli attacchi ad Italiano

Jovic e Terzic contro Italiano

I due giocatori serbi (Jovic è entrato al 35' del secondo tempo al posto di Cabral, Terzic è rimasto in panchina) hanno condiviso la seguente analisi: "Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto schierare l'11 titolare di Napoli, che aveva fatto una buona prestazione. Specialmente Jovic e Terzic, che erano sembrati molto in forma, ed è stato un errore tenerli in panchina. Continui a ruotare e continui a perdere. Serve un 11 tipo. E l'allenatore non solo ruota, ma lo fa con giocatori che non vedevamo da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta". Nervi tesi dunque, ma c'è ancora il ritorno per ribaltare il Basilea e accedere alla finale. Sul post in questione tanti i commenti dei tifosi con molti che hanno difeso il tecnico scagliandosi contro i due giocatori.

Jovic e Terzic, le scuse per Italiano

Scoppiato il caso social è intervenuta la società viola che ha ricondiviso in una nota ufficiale le storie dei due calciatori nelle quali chiedevano scusa per quanto accaduto. ''Desidero esprimere le mie scuse al mister, ai miei compagni e alla società, per quanto pubblicato nella serata di ieri. Avevo fatto solo la foto. È stato un mio errore e non era mia intenzione sminuire il lavoro che insieme al Mister tutti noi stiamo facendo. Ho sbagliato e ho chiesto scusa. Andiamo avanti tutti insieme'' ha scritto l'attaccante della Fiorentina. ''Desidero esprimere le mie scuse al Mister, ai miei compagni e alla società per quanto accaduto nella serata di ieri - ha scritto a sua volta Terzic - Il mio gesto, pur essendo stato fatto in automatico e senza soffermarmi a leggere il contenuto del post, è stato sbagliato e avrebbe potuto causare malintesi e incomprensioni. Ho sbagliato e ieri come oggi e domani bisogna remare tutti verso la stessa direzione''.