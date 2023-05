Italiano, conferenza Fiorentina: "Udinese e Conference, vietato mollare"

Imperativo reagire: dopo il ko interno nella semifinale di andata di Conference League contro il Basilea , la Fiorentina si riproietta sul campionato. Al Franchi i viola affronteranno l' Udinese : le due squadre sono appaiate a 46 punti in graduatoria insieme a Bologna, Monza e Torino. A presentare la sfida in conferenza stampa, come di consueto, Vincenzo Italiano .

Il tecnico viola ha analizzato la prossima sfida contro l'Udinese: "Dobbiamo cercare di aggiungere punti alla nostra classifica, con grande voglia di fare bene e tornare a vincere, perché la vittoria manca da un po'. Dobbiamo essere pronti, trovare punti e mettere a posto una graduatoria che ci può lasciare soddisfatti. Affronteremo una squadra tosta, dovremo fare bene. L'Udinese è forte fisicamente, in un buon momento, ha giocatori che si stanno esprimendo al meglio. Sia noi che loro ci giochiamo tanto, entrambe vogliamo vincere: dovremo scendere in campo con la testa giusta. Quanto conta il gruppo in questo momento? Conta sempre, sono tutti importanti, specie per noi che abbiamo tanti impegni. Ci giochiamo molto, nessuno può dare segni di cedimento: ogni partita è un esame e ti dà opportunità di trovare soluzioni. Abbiamo anche bisogno di gestire questi impegni ravvicinati, c'è una semifinale di ritorno di Conference in cui possiamo superare il turno. Domenica andrà in campo chi può mettere in difficoltà l'Udinese".

