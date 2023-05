Torino-Fiorentina, Italiano non convoca Gonzalez e Amrabat

Torino-Fiorentina, fuori Amrabat e Nico Gonzalez

Con poche ore a disposizione per preparare la partita, Vincenzo Italiano non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita e per motivi di turnover in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter non ha convocato, oltre allo squalificato Bonaventura, Amrabat e Nico Gonzalez.