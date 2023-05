Italiano dopo Torino-Fiorentina: “Eravamo stanchi. Inter? Più forti”

Torino-Fiorentina, le dichiarazioni di Italiano

Queste le parole dell'allenatore sulla partita: "Abbiamo confermato il nostro grande spirito, dopo una grande fatica. Vi dico la verità, eravamo stanchi. Nonostante questo abbiamo messo in difficoltà una squadra fisica come il Torino. Volevamo un risultato positivo per arrivare con fiducia alla finale di Coppa Italia contro l'Inter. Gestione più complicata in carriera? Sì, ma anche la più bella e lo stiamo facendo nel migliore dei modi, cercando di ruotare e centellinare la fatica. Cercheremo di ottenere il massimo e lo faremo al massimo delle forze. L'Inter ha sicuramente qualcosa in più di noi, non nascondiamoci. In campionato però gli abbiamo dato fastidio e cercheremo di prepararla bene. Non dovremo commettere errori. Saponara? Sta bene, penso sia solo un po' di fatica e rincorrere il Torino non è semplice. Futuro? Vedremo quello che accadrà, ora mi auguro di continuare a gioire".